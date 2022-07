Premio nazionale città di Leonforte, la terna finalista della sezione teatro

I giurati della sezione Teatro di uno dei premi nazionali più longevi dell'Isola hanno emesso il loro verdetto, svelando i titoli dei tre spettacoli che a fine luglio si contenderanno la finale dell'ambito “Premio nazionale città di Leonforte”, indetto dall'Amministrazione comunale e organizzato dalla “Compagnia Teatrale Stabile dei Nomadi – Luigi Rubino”.

Sono stati poco meno di venti gli spettacoli che hanno concorso alla XXXIX edizione del “Premio nazionale città di Leonforte – sezione teatro”, diretta artisticamente da Alessandro Spinello e Irene Varveri, molti provenienti dalla Sicilia (da quasi tutte le province) e tanti altri provenienti dal resto d'Italia (Campania, Lazio e Puglia su tutti). Quello della giuria, presieduta dal giornalista, conduttore e critico teatrale Michele Sciancalepore, non è stato un compito affatto facile, perché solo tre di questi lavori hanno accesso alla fase finale che si disputerà dal 28 al 30 luglio prossimi.

La giuria composta dall'attore e regista Antonio Castro, dalla cantautrice Oriana Civile, dall'attore e regista Turi Giordano e dal drammaturgo e regista Giuseppe Spicuglia ha selezionato i seguenti spettacoli: “Tre sull'altalena” di Luigi Lunari del Teatro Stabile di Mascalucia; “Amabili mostri” di Valeria La Bua e Davide A. Toscano del Teatro del Canovaccio di Catania e “Non è uno spettacolo per bambini – ballata digitale per un pezzo di legno” di Marco Berardi di Uao Spettacoli di Roma. Le tre opere finaliste saranno rappresentate all’Arena “Ex Stazione” di Leonforte dal 28 al 30 luglio, serate in cui il pubblico sarà chiamato ad esprimere il proprio gradimento, necessario ad assegnare il “Premio Gradimento del pubblico”. Sarà compito della giuria tecnica, invece, assegnare gli altri riconoscimenti: “Miglior Spettacolo”; “Miglior regia”; “Miglior attore/attrice protagonista”; “Miglior attore/attrice non protagonista”; “Menzione speciale “Luigi Rubino” per il/la miglior attore/attrice caratterista”; “Miglior Grafica pubblicitaria”; “Premio speciale della critica”.

La cerimonia di premiazione si svolgerà domenica 31 luglio alle ore 21 all’Arena “Ex Stazione” di Leonforte e vedrà la partecipazione speciale dell'attore Adriano Giannini che interpreterà “L'eterna primavera” di Irene Varveri Nicoletti, testo drammaturgico dedicato al genio leonfortese Filippo Liardo.