Il dopo Dolce&Gabbana: Pachino torna nell'immondizia

Spenti gli eventi milionari di Dolce&Gabbana a Marzamemi, ma con ripercussioni anche sul Comune di Pachino, si torna al passato con l'immondizia in ogni angolo della strada. Ma l'importante a Pachino è tagliare nastri e produrre sagre. Poi se esplodono le fogne, c'è sempre l'autocisterna pronta a svuotare i tombini. E manca anche l'acqua e con 40 gradi all'ombra sembra di essere in un paese da terzo mondo. A denunciare i disservizi a Pachino è il 'cittadino attivo' che alle sue proteste allega sempre video o documenti fotografici. Pachino oggi ha bisogno di meno passerelle e più servizi per i cittadini. A buon intenditore, poche parole.

(Nella foto ecco come si presenta via Medici a Pachino)