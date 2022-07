Progetto Pachino: "La sindaca? Le è rimasto solo l'Mpa, una specie di Tso politico"

Pachino torna nell'occhio del ciclone, sotto i 'siluri' degli oppositori della sindaca, Carmela Petralito, del suo pro sindaco e della sparuta pattuglia di sostenitori. Ad alzare i toni della polemica è Alfredo Spiraglia di Progetto Pachino, assessore all'Ecologia e vice sindaco, soltanto per poco più di due mesi. Spiraglia risponde agli interrogativi che pone l'architetto Peppe Gambuzza: "Scusate la mia ignoranza - scrive sui social il professionista - ma che significa pubblicare una delibera di Giunta andata deserta? Non dovrebbe avere nessuna validità? Signor Sindaco cosa aspetta a mettersi d'accordo con la Sua pseudo maggioranza e nominare i 5 assessori necessari per potere iniziare ad amministrare ? Gli ricordo che sono passati 9 mesi e ancora non si riesce a partorire una Giunta completa nella sua interezza"

.Ecco le parole del leader di Progetto Pachino: "Ma come può nominare una giunta politica nella sua interezza se ha distrutto il panorama politico che ha favorito la sua elezione, altrimenti non sarebbe arrivata neanche al ballottaggio? È partita con Fratelli d'Italia, Diventeràbellissima. Cambiamenti, UP e PPS . Oggi - dice Alfredo Spiraglia - a parte Cambiamenti ( che tra parentesi l’ha rinnegata chiedendo scusa…) chi è rimasto ? Aldo Russo critico, Pantoni di più, Fdi non pervenuto ( un consigliere è in maggioranza, uno vota contro, un altro non viene) ma di cosa parliamo? A dimenticavo - conclude Progetto Pachino - è rimasto solo l’MPA una specie di TSO politico non presente nella campagna elettorale per mancanza di interpreti. Nella schizofrenia politica che avvolge Pachino urge l’intervento di uno specialista molto bravo. AAA cercasi specialista, ma non riesco a capire di cosa, perché le patologie sono innumerevoli".