Sequestrato canile abusivo a Corigliano Rossano

La Polizia di Stato ha sequestrato a Corigliano Rossano una struttura adibita a canile in cui erano ospitati abusivamente ed in condizioni ambientali precarie 14 animali sottratti al randagismo.

Il sequestro è stato eseguito dal personale del Commissariato di Corigliano Rossano cui erano giunte segnalazioni da parte di alcuni cittadini.

Il canile era stato realizzato in un terreno coltivato ad uliveto. Gli animali erano tenuti in box costruiti con tavole di legno e pannelli in plastica coperti da tettoie composte da lamiere.

Gli agenti, al fine di accertare le condizioni degli animali, hanno chiesto l'intervento del Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria provinciale di Cosenza. I cani, di varia taglia e razza, erano tutti privi del microchip obbligatorio.

Il canile era gestito da una coppia di giovani coniugi i quali hanno detto di non essere in condizione di fornire la documentazione attestante la provenienza di tutti i cani poiché gli animali in loro custodia sono randagi raccolti per spirito di carità dalla strada. Gli animali sono stati affidati in custodia giudiziaria alla stessa coppia con l'obbligo di accudirli, alimentarli e curarli.

Sono state avviate inoltre le verifiche per accertare eventuali reati che, nel caso, saranno segnalati all'autorità giudiziaria.