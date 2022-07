'Due sentenze che suscitano forti polemiche. 'Siamo tutti feriti, ma ancora più decisi ad esigere verità e giustizia per Giulio e per tutti noi', scrive l'account twitter Verità per Giulio, dopo che la Cassazioni ha respinto il ricorso della Procura di Roma e confermato lo stop al processo ai quattro 007 egiziani accusati di aver torturato e ucciso Giulio Regeni nel 2016 al Cairo. 'A21 anni dai fatti non c'è ancora giustizia per Serena. Una sconfitta anche per lo Stato', afferma il legale del padre di Serena Mollicone, morto nel 2020, dopo che la Corte d'Assise di Cassino hanno assolto i cinque imputati dell'omicidio della ragazza di Arce nel 2001. Appello di Ilaria Cucchi ai Mollicone: 'Non mollate, ma il prezzo sarà alto'.