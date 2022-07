Aereo cargo si schianta nel nord della Grecia con 8 persone a bordo

C'era un equipaggio di almeno otto persone sull'aereo cargo che è precipitato ieri sera nel nord della Grecia: il velivolo, un quadrimotore Antonov An-12 di una compagnia ucraina, trasportava circa 11 tonnellate di "materiali pericolosi", soprattutto esplosivi. Finora non si hanno notizie di sopravvissuti. Lo riportano i media internazionali, che pubblicano questa mattina un video amatoriale dell'aereo mentre precipita in fiamme e si schianta al suolo provocando un'enorme esplosione. La sciagura è avvenuta vicino a Paleochori Kavalas, circa 140chilometri a est di Tessalonica. Il volo merci stava viaggiando fra la Serbia e la Giordania e avrebbe chiesto di poter compiere un atterraggio di emergenza all'aeroporto greco di Kavalas, senza però riuscire a raggiungerlo. Secondo funzionari locali, riporta il Guardian, sette autopompe sono state inviate sul posto ma che non hanno potuto avvicinarsi a causa di numerose esplosioni seguite allo schianto. Uno dei vice sindaci della città ha dichiarato all'emittente ERT che le esplosioni sono state udite per due ore dopo l'incidente.