Borsellino, Agenda rossa a Palermo solo musica per l'anniversario strage

19 luglio 1992. "Il suono del silenzio". Cosi', per il trentesimo anniversario della strage di via d'Amelio, il Movimento Agende Rosse ha scelto di chiamare il programma di iniziative per ricordare Paolo Borsellino, Emanuela Loi, la prima donna poliziotto in una squadra di agenti addetta alle scorte; Agostino Catalano; Vincenzo Li Muli; Walter Eddie Cosina, e Claudio Traina. Niente palchi, ne' retorica, ma musica. "Per noi - spiega Salvatore Borsellino, fratello di Paolo - la memoria non si riduce a un solo giorno all'anno, magari sovrapponendo gli anniversari di stragi diverse per lavarsi la coscienza piu' in fretta. Per la memoria, la verita' e la giustizia si lotta 365 giorni all'anno e quest'anno, nel trentennale delle stragi, poiche' si scateneranno i megafoni della retorica e si alzeranno anche le voci di chi da tempo ha perso il diritto di parlare, mentre si ripetono da parte del Csm gli stessi errori perpetrati a suo tempo con Giovanni Falcone, abbiamo deciso di celebrare il 19 luglio all'insegna del silenzio". (