Basket di serie B, primo colpo di mercato della Virtus Ragusa: arriva il centro maltese Kurt Cassar

Assesta il primo colpo di mercato la Virtus Ragusa con il maltese Kurt Cassar, centro di 208 cm classe ’99. Cassar sarà a disposizione di coach Bocchino in questa nuova stagione cestistica che si preannuncia già ad altissimi ritmi dai nastri di partenza. Inizia così a prendere forma il nuovo roster della società iblea che punta ad essere protagonista del campionato nazionale di serie B. E Cassar incarna in pieno con le sue caratteristiche il progetto tecnico del coach ragusano.

Maltese nato a La Valletta Kurt Cassar dopo gli inizi nella sua terra muove i primi passi nel basket in Italia presso il prestigioso settore giovanile della Stella Azzurra Roma dove, a partire dall’annata 2014/2015, comincia il proprio percorso di formazione cestistica. La stagione 2016/2017 coincide con il debutto tra i senior, quando difende ancora la causa della Stella (Serie B) facendo registrare 5.6 punti di media a partita oltre a 4.1 rimbalzi a referto. La società capitolina gli concede fiducia anche per il successivo campionato ed il lungo maltese migliora le sue statistiche personali attestando a referto 5.8 punti di media e 5.1 rimbalzi. Il campionato 2018/2019 vede Kurt ai nastri di partenza indossando la canotta della Pallacanestro Piacentina (Serie A2), con cui compie la prima esperienza tra i professionisti, portando in dote 4.8 punti di media a partita e da 2.6 rimbalzi catturati. Durante l'estate del 2019 accetta la proposta della Reale Mutua Torino (Serie A2) agli ordini di coach Demis Cavina trovando però poco spazio nello scacchiere piemontese. Cassar ha inoltre compiuto tutta la trafila nelle diverse selezioni giovanili della nazionale maltese ed è stabilmente nel giro di quella maggiore. Nel 2020 passa ad Orzinuovi in cui si contano 6 presenze per poi accettare l'offerta della Janus Fabriano in Serie B. Nella passata stagione milita nelle fila della Tecnoswitch Ruvo di Puglia agli ordini di coach Ponticello mettendo a referto 9.8 punti di media a partita e 7.1 rimbalzi.