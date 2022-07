Elezioni regionali, il tour di Cateno De Luca: lunedì 18 tappa a Castellana Sicula

Lunedì 18 luglio, dalle ore 12:30, Cateno De Luca, leader di Sicilia Vera e candidato alla presidenza della Regione Siciliana, farà tappa a Castellana Sicula, presso la villetta Falcone (accanto al distributore Agip). Insieme al candidato presidente ci saranno l'europarlamentare Dino Giarrusso, leader del Movimento nazionale "Sud Chiama Nord" e vicepresidente della Regione designato, Ismaele La Vardera, portavoce di Sicilia Vera e presidente di “Sud chiama Nord”.

«Sarà l’occasione per sottolineare che sulle Madonie non vi siamo nati per errore, così come in tutte le Terre alte della Sicilia e che abbiamo bisogno di rappresentanti delle istituzioni forti, coraggiosi e visionari che ci aiutino a difendere il diritto di risiedervi». Lo dichiara Vincenzo Lapunzina, da sempre impegnato a evidenziare la disattenzione delle Istituzioni regionali nei confronti della Sicilia sconosciuta e animatore del movimento per l’istituzione delle zone franche montane in Sicilia.