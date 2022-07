Lo scandalo dell’emergenza rifiuti nel Ragusano: il silenzio delle Istituzioni

L’emergenza c’è ma sembra essere percepita solo dai cittadini e non dalle Istituzioni. I rifiuti continuano ad accumularsi ai bordi delle strade del comprensorio di Modica e formano vere e proprie montagne di spazzatura di ogni genere. Non solo secco non riciclabile – da qui è partitita la crisi nella raccolta – ma, ormai, ogni genere di rifiuto, compresi vecchi televisori ed elettrodomestici. I cassonetti sono stati seppellitti da quintali di immondizia che impediscono l’accesso anche a chi vorrebbe conferire correttamente. Qualche cumulo di rifiuti è stato anche incendiato con il rischio di provocare danni alla salute. La situazione è seria in tutto il territorio ibleo ma è drammatica a Modica, nelle periferie e nelle campagne densamente abitate. La raccolta del secco e delle altre tipologie di rifiuto viene assicurata nel centro storico, al quartiere Sorda, a Modica Alta, e nelle frazioni balneari di Maganuco e Marina di Modica. Per il resto è solo spettacolo vergognoso. E’ chiaro ed evidente che per sanare questa situazione occorrono provvedimenti eccezionali che non può prendere il commissario al Comune di Modica, Domenica Ficano, la quale aspetta lumi dalla Regione. Nessun segnale neppure dalla Prefettura di Ragusa che, su questa emergenza, si sta dimostrando latitante e disinteressata. Eppure, crediamo che avrebbe i poteri per cercare, magari insieme ai sindaci, una soluzione che possa liberare le strade dai rifiuti. I primi cittadini di Ispica e Vittoria, Innocenzo Leontini e Francesco Aiello, si sono detti disponibili ad ospitare nei loro territori una discarica o un’area di stoccaggio provvisorio del secco in attesa di una soluzione definitiva. Nel caso di Vittoria, però, la proposta di Aiello ha suscitato la protesta di Italia Viva. “Non sappiamo quale sia il ragionamento che ha portato il sindaco Aiello a candidare Vittoria a diventare la capitale della pattumiera della provincia di Ragusa. Proporre agli altri sindaci iblei di stoccare i rifiuti di tutti gli altri Comuni nella ormai chiusa discarica di Vittoria, dopo tra l’altro non avere saputo gestire l’emergenza di questi ultimi giorni a differenza di quanto fatto in altri centri della nostra provincia, la dice lunga sulle capacità gestionali di questo primo cittadino”, afferma la consigliera comunale Sara Siggia, che evidenzia anche il fatto che il Consiglio comunale non sia stato ancora informato di nulla.

A Modica, intanto, l’ex assessore Franco Militello ha presentato un esposto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ragusa affinché si indaghi su una situazione di estrema gravità, per la salute e l’ordine pubblico, che dura ormai da un mese senza che ci siano i presupposti per una soluzione immediata.

Il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatuna, parla, senza giri di parole, di situazione scandalosa.

I Comuni, in questo lasso di tempo, per conferire una percentuale limitata di rifiuti (tra il 25 e il 30%) in Calabria o in Campania, pagano circa 500 euro a tonnellata, vale a dire cinque volte in più di quanto costava il conferimento nella discarica di Motta Sant’Anastasia prima che il TAR di Catania, il 17 giugno, chiudesse l’impianto.

Fino a quando i Comuni saranno in grado di pagare? E perché la Regione non interviene? Ed è ammissibile l’inerzia della Prefettura di Ragusa in una emergenza di così vaste proporzioni? E l’Azienda sanitaria provinciale di Ragusa (ancora senza un direttore generale dopo il cambio di sede di Angelo Aliquò) non è interessata ai rischi per la salute e per l’igiene pubblica? E, infine: cosa stanno facendo, almeno per sollecitare l’intervento della Regione, i parlamentari che gli elettori iblei hanno spedito all’Assemblea regionale siciliana con il compito di rappresentare e difendere il territorio?