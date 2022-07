Due di Fratelli d'Italia di Realmonte lasciano e aderiscono all'Udc

Il consigliere comunale di Realmonte, Alessandro Mallia (nella foto) e il Presidente del circolo FdI, Emanuele Alonci, lasciano Fratelli d'Italia e aderiscono all'Udc.

"La mia scelta di aderire all'Udc Italia - afferma Alessandro Mallia - è dettata da quei valori moderati e cristiani che da sempre hanno contraddistinto la mia idea politica e che riscontro nel programma dello scudocrociato. Mi sono avvicinato all'Udc con grande entusiasmo. Per me sarà una nuova stagione politica che mi vedrà affrontare con impegno e costanza le problematiche della mia Realmonte e il confronto con i miei concittadini".

Emanuele Alonci esprime soddisfazione per la scelta compiuta.

"Ci concentreremo sulle problematiche legate all'ambiente e al lavoro. Con la scelta di lasciare Fratelli d'Italia e sposare la causa dell'Udc, inizia per me una nuova fase e una nuova esperienza politica. Desidero ringraziare il segretario nazionale del partito centrista, Onorevole Lorenzo Cesa, il segretario regionale, Onorevole Decio Terrana, e il segretario provinciale Silvio Alessi per la fiducia che ci hanno dato" . sottolinea la crescita di consensi fatta registrare dal partito sul territorio.