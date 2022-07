Agrigento, un parco giochi nella frazione di Giardina Gallotti

I bambini di Giardina Gallotti avranno il loro parco giochi. Mercoledì 20 luglio alle 19:30, nell'area polisportiva del campo di calcio della frazione di Agrigento verrà inaugurata l'area dedicata interamente ai più piccoli.

Era il gennaio 2021 quando, l'amministrazione Comunale, avvalendosi del fondo "Sviluppo e Coesione 2014-2020", concesso al Comune per la realizzazione investimenti in infrastrutture sociali ha con atto di indirizzo al dirigente richiesto di avviare l'iter progettuale. Un iter che, in poco più di un anno, ha portato alla realizzazione ed al completamento dei lavori, con la realizzazione di un'area giochi attrezzata per bambini e ragazzi. Non poca la curiosità degli abitanti della frazione di Giardina Gallotti che hanno dimostrato attaccamento al territorio, proponendo e attivando un processo virtuoso di protagonismo civico, partito con la pulizia di tutta l'area attorno al campo di calcio, alla realizzazione di scavi per la predisposizione dell'impianto di illuminazione, la sistemazione dell'area bocce presente nella struttura e non utilizzata da tempo.

"È stato entusiasmante - afferma l'assessore Gerlando Principato - verificare nei vari sopralluoghi quanto si stava realizzando con la rigenerazione di un'area e il coinvolgimento attivo di tutti gli abitanti della frazione che hanno sposato e preso parte attiva al progetto dell'area giochi. Un grazie - prosegue Principato - va al parroco, don Ombeni Mupenda, sempre presente e stimolo per l'amministrazione e l'instancabile Luigi Vecchio ".

Adesso il centro polivalente è al sicuro grazie alla sistemazione della recinzione esterna ed con bagni e spogliatoi, che dopo essere stati inutilizzati per anni a causa di atti vandalici che li hanno distrutti, tornati fruibili. Completata anche la guaina di impermeabilizzazione rimasta inspiegabilmente in passato incompleta e causa di infiltrazione di acqua all'interno della struttura. "Tanto lavoro e tanto entusiasmo hanno portato - commenta il sindaco Francesco Micciché - alla realizzazione di un'area ludica per i bambini di Giardina Gallotti. Un lavoro di squadra che ha visto coinvolto l'assessore Principato, il dirigente Mantione, il Rup Aragostara e il Geom.

Vincenzo Galletto dell'Ufficio tecnico che ha portato al raggiungimento di questo importante obiettivo in un'area fuori dalla "città" come Giardina Gallotti, molto spesso dimenticata e poco valorizzata".