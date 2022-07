Calcio: tra un mese tornano in campo le 20 squadre di serie A

Durante lo scorso mese di giugno è stato pubblicato, con largo anticipo il calendario inerente alla stagione di serie A 2022-2023. Ora mancano invece poche settimane al ritorno in campo, che come già sappiamo, è stato fissato per il prossimo 13 agosto, quando si disputeranno i primi quattro anticipi relativi alla prima giornata che apre formalmente alla stagione 2022-2023. Tante le novità per quanto concerne il campionato 2022-2023, a partire dai suoi protagonisti, che però non sono ancora definitivi, visto che la sessione di mercato estiva si concluderà solo dopo la quarta giornata di campionato. Un discorso per forza di cose in pending, con una stagione che parte in anticipo per fermarsi, come noto, per via del mondiale in Qatar che si disputerà tra novembre e dicembre. Nuovamente troveremo un girone di andata e uno di ritorno asimmetrico, come già sperimentato con successo durante la passata stagione.

La Juventus di Allegri è data dai bookmakers come squadra favorita

Ai nastri di partenza le squadre favorite per la vittoria dello scudetto sono sostanzialmente le seguenti e per motivi diversi: la Juventus di Max Allegri, protagonista di un mercato che profuma di riscatto e forse anche di riscossa, l’Inter di Simone Inzaghi, che ha concluso una stagione passata comunque positiva, il Milan di Stefano Pioli campione in carica e per concludere il Napoli di Luciano Spalletti. Si tratta di quote serie a non definitive, eppure il divario appare netto tra le prime due contendenti e il resto delle squadre di prima fascia. La Juventus conferma quindi Allegri, nonostante una stagione non certo perfetta e irresistibile, dando fiducia al tecnico di Viareggio che ha costruito e messo a punto una vera macchina da guerra, almeno in tempi recenti. L’Inter dopo il biennio contiano punta ancora una volta su Inzaghi, forte di un campionato vissuto e disputato da assoluta protagonista, tanto che era data come favorita fino alla fine o quasi. L’Inter è tornata comunque a vincere con due trofei prestigiosi come la Coppa Italia che mancava ormai da tempo e con la Supercoppa italiana, entrambe strappate proprio alla Juve di Allegri.

Come sarà il campionato del Milan di Pioli

Un po’ meno facile da capire è il fatto che questo Milan targato Pioli non sia contemplato tra le squadre favorite, anche perché i dati e i risultati dell’ultimo biennio ci dicono di una squadra sempre più consapevole, propositiva e in salute. Difficile invece stabilire in questo momento se il Napoli di Spalletti riuscirà a ripetere i risultati della stagione scorsa. Nessuno aveva dato il Napoli tra le formazioni favorite per il titolo, mentre per ¾ di campionato gli uomini di Spalletti hanno dimostrato di avere carattere, gioco e capacità di lottare per il titolo. Lottare che naturalmente non vuol dire certo vincere, dato che il Napoli anche durante le stagioni passate è stato protagonista di ottimi, superlativi gironi di andata, vincendo anche il titolo simbolico di squadra campione d’inverno. I bookmakers indicano il Napoli come potenziale quarta forza del campionato, abbastanza distaccato rispetto a quella che viene considerata la quinta squadra più forte in termini potenziali per la stagione 2022-2023, la Roma di Mourinho. La passata stagione è servita per mettere assieme un’idea di gioco che quest’anno potrebbe sorprendere e dare buoni risultati fin da subito.

Lazio, Fiorentina, Atalanta e Roma: come si posizioneranno le altre big del campionato

Ci sono poi le altre squadre che in questi anni hanno dimostrato di poter lottare per un piazzamento valido per l’Europa come Lazio, Atalanta e la new entry rappresentata dalla Fiorentina di Vincenzo Italiano. Curioso leggere che anche il Monza, neopromosso, sia stato quotato come squadra potenzialmente vincente del campionato, ma con una quota minima di 100.00 e una massima di 301.00. Una quota simbolica, per certi versi, dato che già Roma e Atalanta, date rispettivamente a 12.00 e a 25.00 sarà molto difficile non solo che vincano il titolo, ma anche che possano arrivare tra le prime tre in classifica. Tutti gli esperti invece sono sicuri che la Juventus, forte anche dei nuovi acquisti è la squadra sulla carta più forte del prossimo campionato. Dovrà però dimostrare fin dalle sue prime uscite di essere davvero competitiva, anche perché il gap con le milanesi in primis, ma anche con il Napoli di Luciano Spalletti, durante la passata stagione è apparso evidente, anche per i meno esperti del settore.

Le neopromosse e la lotta salvezza

Resta poi da dire qualcosa anche delle squadre neopromosse, come appunto il già citato Monza, al suo debutto assoluto in massima divisione, mentre per Cremonese e Lecce il ritorno in A ha un significato asimmetrico e speculare. Il Lecce di Marco Baroni è infatti una squadra che sta facendo una certa alternanza tra A e B, mentre per i grigiorossi il ritorno in massima divisione arriva dopo un lungo periodo di assenza. C’è poi da vedere come sarà la stagione per squadre come Empoli, Spezia, Sampdoria e Salernitana, che lo scorso anno si è salvata all’ultima giornata per merito del solito Davide Nicola.