Marsala, il piccolo Vito Bigione Jr. punta al titolo regionale di Karting e alla ribalta nazionale

Ha appena 9 anni e ha già dimostrato la stoffa del campione: si chiama Vito Bigione Jr. il piccolo talento orgoglio del karting della provincia di Trapani, l' “enfant prodige” che nelle sue prime tre stagioni si è già messo in luce sia in ambito regionale che nazionale nonostante gareggi contro avversari di maggiore età.

Reduce da tre convincenti prestazioni a Eraclea Minoa, Melilli e Triscina, dove ha conquistato tre vittorie di fila ed è sempre andato a podio nel Campionato Regionale ACI Sport Ottava Zona classe 60 Mini, Vito Bigione Jr. è attualmente secondo in classifica e con tre prove ancora da disputare insegue il titolo siciliano 2022.

Parallelamente all'impegno regionale, nel 2022 ha già preso parte alla prima prova di Franciacorta (BS) del Campionato Italiano ACI Karting, dimostrando di poter competere ad armi pari con avversari di livello nazionale ed internazionale.

Il giovanissimo Vito Bigione Jr., classe 2012, gareggia per le insegne del team “Vacirca Corse” (motorizzato BM Sport, motore TM Racing, telaio Kart Republic) guidato dal papà Francesco Bigione, ex pilota di kart e moto, che nel 2015 decide di appendere casco e tuta al chiodo per avviare il piccolo Vito alla carriera di pilota mettendolo al volante ad appena tre anni.

Dopo un triennio di addestramento e raggiunti i sei anni, età minima per prendere parte alle competizioni ufficiali, è il momento del debutto e i risultati arrivano subito: il talento marsalese da metà campionato inizia ad andare a podio e vince il Campionato Karting Sicilia con 9 vittorie su 12 gare e chiude la stagione 2020 in seconda posizione nella classifica assoluta della classe 60 Entry Level del Campionato Regionale ACI Karting 2020 andando a punteggio pieno in tre prove già nella stagione d'esordio.

Vito Jr. si conferma nel 2021 con un terzo posto finale nella classe 60 Mini frutto di ben sette risultati a podio e numerosi piazzamenti a ridosso dei migliori, dimostrando nel salto di categoria un perfetto adattamento ai mezzi più veloci e ad avversari più ostici e numerosi, nonostante con i suoi 8 anni sia il più giovane in pista e si debba misurare con un'età media degli avversari di 12 anni.

Sempre nel 2021, con grandi sacrifici economici, papà Francesco decide di metterlo alla prova anche nel Campionato Italiano ACI Karting, la massima serie kartistica nazionale: il pilotino lilybetano prende il via a due prove tricolori, sui circuiti internazionali di Siena e Val Vibrata (TE), confermando le sue grandi doti e nessun timore al cospetto dei migliori kartisti italiani ed europei, chiudendo entrambe le prove nella top 10.

«Siamo una famiglia... da corsa e sin da quando è nato Vito nel 2012 – racconta il patron del team, il papà Francesco Bigione – l'attesa per metterlo alla prova sul kart è stata tantissima. Talmente tanta che nel novembre del 2015 a soli 3 anni Vito inizia gli allenamenti sul kart apprendendo in modo fantastico. Da lì si capisce subito che può funzionare, che il sogno potrebbe realizzarsi! Infatti a soli sei anni debutta nel campionato regionale e da metà stagione inizia già a salire sul podio».

«Adesso che ha due stagioni alle spalle – prosegue Bigione senior - si può dire senza esagerare che Vito è un pilotino di tutto rispetto, di gran stile e tenacia e lo certifica il fatto che è già al vertice della classifica in campionato e sta dando il massimo per vincerlo e aggiungere al suo palmarès un'altra bellissima stagione».