Incendio a Rosolini in via Sipione, il fuoco minaccia 20 famiglie

C'è ancora la paura per il fuoco negli occhi di cento abitanti di Rosolini che ieri sera verso le 23 hanno temuto il peggio per un incendio partito dal cantiere che sta realizzando con il Superbonus, le facciate di due edifici. Il fuoco è partito dal cortile di una delle due palazzine della cooperativa 'Idea Casa', nella zona alta di via Sipione. In attesa dell'arrivo delle autobotti dei vigili del fuoco di Noto, sono stati gli stessi condomini che hanno cercato di circoscrivere l'incendio per evitare che il fuoco si propagasse nelle abitazioni. Hanno utilizzato tubi di acqua ed estintori. Quando in via Sipione sono arrivati i pompieri hanno completato le operazioni di spegnimento. A diventare facile preda delle fiamme, sono stati centinaia di fogli di polistirolo utilizzato dall'impresa per il rifacimento delle facciate. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri che in attesa della relazione dei vigili del fuoco di Noto dovranno stabilire la matrice del fuoco. Non si può escludere, tuttavia che possa esserci la mano dell'uomo.

Stamane negli edifici di via Sipione, niente acqua, nè luce. C'è stato anche un sopralluogo del sindaco Giovanni Spadola che si è messo a disposizione delle 20 famiglie che occupano le due palazzine.