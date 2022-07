Un automezzo pesante è andato in fiamme questa mattina mentre era in transito sulla Catania - Siracusa. Il fuoco è partito dal vano motore e l'autista del camion è riuscito a mettersi in salvo. L'incendio si è verificato all'altezza del bivop do Belvedere di Siracusa. La strada è rimasta chiusa fino a quando i vigili del fuoco hanno spento e poi rimosso l'automezzo.