Agenti della Questura di Siracusa hanno denunciato un siracusano, di 40 anni, per il reato di furto poiché lo stesso è stato sorpreso mentre tentava di rubare la benzina da un’auto in sosta in viale Tisia.

L’uomo, sottoposto a perquisizione, è stato denunciato anche per porto di arnesi atti allo scasso poiché trovato in possesso di un giravite e di un cutter.