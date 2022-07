Canicattini, inaugurato il Centro Estivo Inclusivo per bambini di famiglie di immigrati e di canicattinesi

Al via le attività del Centro Estivo Inclusivo gestito dall’impresa sociale Passwork con il Comune di Canicattini Bagni all’interno dei locali al piano terra e nel cortile interno di Palazzo Messina Carpinteri sede della Biblioteca comunale. Il Centro Estivo, del tutto gratuito, accoglie 12 bambini d’età compresa tra 2 e 5 anni delle famiglie canicattinesi e dei migranti ospiti delle strutture SAI, Sistema Accoglienza Integrazione, che il Ministero dell’Interno ha assegnato al Comune di Canicattini Bagni, oltre a bambini che presentano fragilità.

Presenti all’inaugurazione con il Vice Sindaco e Assessore alle Politiche Sociali Marilena Miceli, il Presidente di Passwork Sebastiano Scaglione, la dirigente della Biblioteca comunale Paola Cappè, la responsabile del Centro Estivo Roberta Caruso assieme alle operatrici e alle famiglie dei bambini ospiti del Centro.

«Aperto tutta la settimana mattina e pomeriggio, con esclusione del sabato solo la mattina – ha detto Roberta Caruso aprendo gli interventi - il Centro è attivo per un totale di 34 ore settimanali per sette settimane sino alla prima settimana di settembre, quando i bambini si preparano a fare ritorno a scuola. La sua apertura quest’anno nei locali della Biblioteca, sede culturale della città, molto attiva nelle attività rivolte ai bambini, conferisce un valore aggiunto all’iniziativa».

Il servizio di Passwork e del Comune di Canicattini Bagni, come sempre nelle esperienze di questi anni, ha finalità educative e pedagogiche, coniugate a quelle di tipo ricreativo e animativo, ed è stato progettato per accogliere oltre ai bambini delle famiglie di migranti ospiti delle strutture SAI della città, anche i bambini del territorio canicattinese e i loro coetanei che presentano delle fragilità sociali, familiari, psicofisiche, che sono inseriti nei servizi di educativa domiciliare.