Ragusa, sabato 23 torna Melodica con "432 vibrazioni dell'anima" con Pablo Lentini Riva

Un concerto molto particolare attende il pubblico della 27esima edizione della stagione concertistica internazionale Melodica di Ragusa. Il sesto appuntamento, in programma sabato 23 luglio alle ore 21, sarà infatti interamente dedicato alla musica con accordatura a 432 Hz. Il Maestro Pablo Lentini Riva eseguirà il concerto dal titolo “432…Vibrazioni dell’Anima”, proponendo un programma romantico con la propria chitarra accordata a 432 Hz. Il concerto “432…Vibrazioni dell’Anima” è in programma sabato 23 luglio alle ore 21 (ingresso pubblico a partire dalle ore 20,30) presso l'auditorium della Camera di Commercio di Ragusa, in piazza Libertà. Il ticket di ingresso ha un costo di 5 euro e l'ingresso è gratuito per i minori di anni 8. Per info e prenotazioni telefonare al 366 9790999 e 3492993208.