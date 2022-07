A Marina di Modica il "Memorial Orazio Iabichino" tra sport e spettacolo

Si è svolto sabato sera in Piazza Mediterraneo, a Marina di Modica, il memorial Iabichino, torneo di braccio di ferro, organizzato dall’associazione no profit Orazio Iabichino e dal presidente Carmelo Iabichino in memoria del figlio, Orazio, vittima 2 anni fa di un fatale incidente con il trattore in contrada Zappulla. Vi hanno partecipato campioni nazionali e mondiali provenienti da Sicilia e Calabria. La manifestazione è stata preceduta da una gara di Tractor Pulling che ha avuto come slogan “Una Amicizia Trainante”. In memoria dello stile di vita di Orazio che, come dichiarato dal papà, ha fatto dell’amicizia una regola fondamentale. Questa manifestazione è stata vinta dal vivaio Maori di Modica. Tornando alla serata dedicata al braccio di ferro, presentata da Massimo Culmone, ad aggiudicarsi il memorial è stato il modicano Giovanni Cappello. I fondi raccolti saranno devoluti alla realizzazione di una casa famiglia per giovani, soprattutto quelli che devono fare i conti con il bullismo, che sarà edificata in zona San Filippo.