Modica, pregiati paramenti liturgici donati al Museo di Santa Maria di Betlem

Una donazione di pregiati paramenti liturgici, provenienti dalla collezione privata del giornalista modicano Giorgio Fratantonio, da qualche giorno arricchisce il patrimonio storico-artistico della Chiesa Collegiata di Santa Maria di Betlem a Modica.

I paramenti liturgici, riferibili agli anni tra la fine del 700’ e l’inizio dell’800’, potranno essere ammirati nell'area espositiva chiesa di Santa Maria di Betlem, realizzata dall’associazione La via delle Collegiate, e visionabili attraverso l’itinerario museale che dall’antica Cappella Palatina tardo-gotica conduce verso l’Aula Capitolare in cui è possibile ammirare le pregevoli decorazioni barocche dell’unico oratorio confraternale della Sicilia Sud-orientale riferibile al XVIII secolo, luogo in cui saranno collocate le opere donate.

“Un gesto importante, riferiscono dall’Associazione La Via delle Collegiate, che ci permette di fare un appello pubblico a quanti hanno a cuore il patrimonio di arte sacra della città. Le Aree museali realizzate all’interno delle chiese di Santa Maria di Betlem e San Pietro a Modica sono luoghi non solo di esposizione ma anche di studio, valorizzazione e promozione per le opere presenti a loro interno. Quanti custodiscono nelle proprie collezioni private opere di arte sacra di cui vogliono che non se ne perdi la memoria, hanno oggi la possibilità di donarle per ridare loro una collocazione che ne garantisca la custodia, la protezione e la pubblica fruizione.”

L’area espositiva “Aula del Capitolo” di Santa Maria di Betlem è visitabile, per il mese di luglio, dal Lunedì al Sabato dalle 10.00 alle 13.00. Gli orari aggiornati saranno pubblicati sulle pagine social dell’associazione.