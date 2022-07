Palermo, ex consigliere lascia la Lega e va con De Luca

L'ex consigliere comunale e capogruppo a Palermo della Lega, Igor Gelarda, ha lasciato il partito di Salvini ed è passato all'interno di Sicilia Vera, progetto del candidato alla presidenza della Regione Siciliana, Cateno De Luca.

E' stato ufficializzato questa mattina a Palermo, a piazza Indipendenza, nel corso di una conferenza stampa indetta dal candidato governatore:

"Non vado via dalla Lega perché scontento, ma perché scocciato.

Negli ultimi anni nella Lega sono diventati una fotocopia di Forza Italia, ma all'interno di un partito che non si occupa più di certe cose non voglio starci - ha dichiarato Gelarda - Chi sta scardinando il sistema adesso è Cateno De Luca, la persona nella quale mi vedo rappresentata è lui. E' l'unica speranza che abbiamo".