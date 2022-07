Nuova Dc, a Palermo sindaco sceglierà assessore in piena autonomia

"Nessuna tensione dentro la DC sul nome del possibile assessore, trapelato come scelta del sindaco. La DC, unico partito ad averlo fatto, aveva consegnato a Lagalla una lista di 15 persone composta da tecnici e da dirigenti che rappresentano lo schieramento. Nessuno dentro la DC ha eccepito sul metodo. Il sindaco nella sua autonomia e nelle sue valutazioni ne sceglierà uno. Se qualcuno pensa di inventarsi fratture e polemiche che non ci sono, lo fa in mala fede e vorrebbe introdurre elementi di zizzania che dentro il nostro partito trovano terreno sterile". È quanto dichiarano i vice commissari regionali della DC Nuova, Pippo Enea e Giuseppe Alessi e il commissario cittadino del partito Giorgio Cipolla.