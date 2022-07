Parte dal Senato il voto di fiducia del governo, Forza Italia: fuori i 5Stelle o si vota

Le comunicazioni del presidente del Consiglio ed il successivo dibattitto sulla fiducia con il voto partiranno da Palazzo Madama. E' questo il frutto dell'accordo tra i presidenti del Senato Elisabetta Casellati e della camera Roberto Fico. "Noi chiediamo stabilità per il paese, stabilità che non si può avere con il M5s al governo.La soluzione è o un governo Draghi senza 5s o si va a votare", ha detto il coordinatore di FI Antonio Tajani a margine dell'incontro con Silvio Berlusconi.

Adesso la decisione non spetta al M5s, ma al presidente del consiglio, Mario Draghi. In base a quanto si apprende, è il senso dell'intervento con cui Giuseppe Conte ha parlato all'assemblea congiunta dei gruppi M5s. Conte avrebbe anche sottolineato come la stragrande maggioranza degli interventi abbia colto la forza e la coerenza della posizione del M5s.