Modica, successo di pubblico per i primi appuntamenti di "InTeatroAperto"

Grande successo per i primi appuntamenti della nuova stagione di "InTeatroAperto", la rassegna estiva organizzata dalla Fondazione Teatro Garibaldi di Modica. La prestigiosa selezione dell’orchestra d'archi del Teatro Massimo Bellini di Catania ha dato il via ad una serata ricca di emozioni, coinvolgendo il pubblico con un programma musicale eseguito magnificamente. Tutti in piedi, gli spettatori incantati hanno reso omaggio con una lunga standing ovation. Sul palco il presidente ff della Fondazione Teatro Garibaldi, Domenica Ficano, commissario del Comune di Modica, il sovrintendente Tonino Cannata, il sovrintendente del Teatro Bellini, Giovanni Cultrera, il direttore artistico del Teatro Bellini, Fabrizio Carminati, tutti soddisfatti per lo straordinario omaggio musicale fatto alla città barocca. Molto entusiasmo anche per il secondo appuntamento in programma, che ha visto insieme i talenti di due importanti realtà del territorio, dell’accademia “Gli armonici” di Elvira Mazza e della “Music School” di Daniele Catrame, uniti per realizzare uno spettacolo elettrizzante, in cui sono state proposte canzoni meravigliose, capolavori senza tempo che hanno fatto cantare tutti i presenti. E si avvicina ora un altro fine settimana molto intenso, con esibizioni accompagnate da un mix di clima frizzante e atmosfera esuberante, due appuntamenti che sapranno divertire e coinvolgere il pubblico. Si comincerà venerdì 22 luglio alle ore 21 presso l’anfiteatro San Giuseppe U Timpuni con la divertente commedia in tre atti “L'eredità dello zio canonico” con la regia di Nele Pluchino, che vedrà in scena gli attori della compagnia teatrale CGS. L'affiatato cast è composto da Nele Pluchino, Marinella Giurdanella, Vanna Linguanti, Peppe Amore, Salvatore Celestre, Santo Lauretta, Salvatore Spadaro, Salvatore Linguanti, Rosamaria Turlà, Ausilia Turlà, Massimo Mugnieco, Francesco Cassibba e Andrea Modica.

Invece domenica 24 luglio alle ore 21 presso il chiostro di Palazzo San Domenico, il particolare e intenso registro vocale della cantante Serena Agosta, accompagnata dai suoi musicisti, regalerà un concerto molto coinvolgente dal titolo “Sciara - Il fuoco dentro”. Ad accompagnarla i musicisti Saretto Emmolo alle chitarre, Vincenzo Fontes alle tastiere, Salvatore Alderuccio al basso e Mirko Augello alla batteria.