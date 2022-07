Asp di Siracusa dimezza le spesse per i ricoveri fuori dalla Regione

“Il consistente abbattimento della spesa per i ricoveri di cittadini della provincia di Siracusa in strutture sanitarie di altre regioni dimezzata dai 22,8 milioni di euro del 2019 agli 11,9 del 2021, è la dimostrazione che i cambiamenti funzionano e con le maggiori risorse che non andranno verso altre regioni e rimarranno a disposizione dell’Azienda potremo aumentare gli investimenti, innalzando la qualità delle prestazioni sanitarie nelle strutture del territorio siracusano”.

Lo afferma il direttore generale dell’Asp di Siracusa Salvatore Lucio Ficarra commentando i risultati dell’Analisi della Mobilità passiva ospedaliera nel 2021 realizzata da Kpmg e presentata a Palermo dall’assessore regionale alla Salute Ruggero Razza.

Dallo studio emerge che il 64 per cento della popolazione della provincia di Siracusa si è ricoverato in strutture del territorio siracusano. Soltanto il 6 per cento si è spostato fuori regione mentre il restante 30 per cento ha fatto ricorso a strutture sanitarie in altre province della Sicilia per specialità che in massima parte, per legge, l'Asp di Siracusa non può erogare come cardiochirurgia, chirurgia toracica ed altre specialità tipiche dei DEA di secondo livello.