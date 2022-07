Prevenzione incendi a Floridia, rimosse sterpaglie vicine al presidio Asp

L' ufficio tecnico dell'Asp di Floridia, con a capo Rosario Breci, per prevenire il rischio di incendi nell'area di via De Amicis, ha chiesto al Comune di bonificare i terreni circostanti la struttura sanitaria. Gli operai in 48 ore hanno rimosso sterpaglie e rifiuti. A sovrintendere ai lavori, il geometra Ferla dell'ufficio tecnico dell'Asp e Tiziano Spada in rappresentanza dell'amministrazione comunale di Floridia . "Mi sembra doveroso segnalare anche le cose positive - dice Cettina Visconti, dirigente dell'Unità operativa della Medicina legale di Floridia - Il nostro ufficio ringrazia il personale tecnico dell'Asp, la squadra addetta ai lavori e Tiziano Spada per la sua fattività nei confronti della comunità Floridiana".