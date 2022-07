Marina di Ragusa, controlli di Carabinieri e Polizia

La notte tra sabato 16 e domenica 17 luglio carabinieri della Compagnia di Ragusa e agenti della Questura hanno effettuato numerosi controlli a persone ed autoveicoli che hanno portato all’identificazione di tre soggetti in possesso di 15 grammi di sostanza stupefacente del tipo hashish che sono stati segnalati alla Prefettura. Individuati nell’occasione anche sei extracomunitari irregolari sul territorio nazionale, di cui due già destinatari di decreto di espulsione, i quali tentavano di eludere i controlli dando false generalità. Gli accertamenti hanno consentito di appurare l’esatta identità dei soggetti fermati e di predisporre, per i due clandestini sfuggiti all’espulsione, le procedure di accompagnamento alla frontiera. Altri tre extracomunitari sono stati invece deferiti all’Autorità Giudiziaria per la mancata esibizione del permesso di soggiorno.