L'amministrazione di Pachino in caduta libera: si dimette l'assessora Daria Di Maio

Una nuova 'emorragia' nella giunta Petralito a Pachino. Questa mattina ha rassegnato le dimissioni l'assessora Daria Di Maio. L'ex esponente della giunta ha scritto alla sindaca Carmela Petralito che 'non ci sono più le condizioni per potere esercitare con serenità ed in piena autonomia le proprie funzioni". Di Maio aveva avuto assegnate le deleghe al Walfare, Politiche sociali, Associazionismo, Pubblica Istruzione, Turismo, Spettacolo e Sport. Daria Di Maio dice di avere lavorato fino all'ultimo giorno, ma di avere capito pure che è venuto meno il rapporto di fiducia da parte della sindaca. Era stata arruolata nell'amministrazione di 'paglia' come assessore tecnico, ovvero di non rappresentare nessun partito o Movimento a Pachino. Carmela Petralito rimane sempre più isolata nel suo Movimento Mpa e di quello che rimarrà di CambiaMenti.

Dalla sindaca di Pachino un grazie di circostanza all'assessora che se ne va.