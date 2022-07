Rosolini, corona d'alloro in piazza Borsellino a 30 anni strage

Nessuna passerella, nessun discorso per rispettare il volere della famiglia Borsellino. A 30 anni dalla strage di via D'Amelio a Palermo, Rosolini ha ricordato in religioso silenzio, quella mattanza dove persero la vita i servitori dello Stato.

Dal procuratore aggiunto Paolo Borsellino agli agenti della sua scorta, Emanuela Loi, Agostino Catalano, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina, Claudio Traina e ferì gravemente l'agente Antonio Vullo, unico testimone ancora in vita della strage.

In piazza Borsellino si sono dati appuntamento il sindaco, Giovanni Spadola, il vice sindaco Luigi Fratantonio, l'assessore alle Periferie, Vincenzo Liuzzo, l'assessora alla Pubblica Istruzione, Lucia Piazzese e l'assessore alla Protezione civile, Dino Gennaro. In rappresentanza del Consiglio, il presidente Corrado Sortino e le consigliere della maggioranza, Concetta Cavallo e Luigia Di Stefano. Tra gli altri alla cerimonia di deposizione della corona d'alloro da parte del Comune, il comandante della polizia municipale, Salvo Latino ed il capo del cerimoniale, Tea Valvo. "Avevo solo 20 anni quando. si consumò quella strage che seguiva di qualche settimana la strage di Capaci - dice l'assessora alla Pubblica Istruzione Lucia Piazzese - Non dimenticherò mai quelle immagini che trasmettevano al mondo intero, una violenza inaudita. Per questo 30esimo anniversario l'amministrazione Spadola ha deciso all'unanimità il silenzio, rispettando così il volere dei figli del giudice Borsellino e del fratello Salvatore. Anche noi, come loro, non vogliamo mezze verità, ma la verità sui mandanti della strage. Troppi processi e tanti depistaggi ed a 30 anni da quel massacro siamo ancora al punto di partenza. Ne approfitto di questa cerimonia per lanciare un concorso di idee alle scuole di Rosolini. Serve un simbolo identificativo in piazzetta per quel giudice dalla schiena dritta che ha pagato con la vita il tradimento di alcuni uomini infedeli dello Stato”.