"Scenari, Modica legge": fine settimana con Elvira Seminara e Paolo Crepet

Dopo gli appuntamenti, lo scorso fine settimana, con Catena Fiorello e Luca Telese, la rassegna di libri e scrittori a Modica "Scenari" prosegue il prossimo fine settimana con un'appendice martedì 26. Venerdì 22 luglio, h.21.00, Castello dei Conti, Elvira Seminara, intervistata da Peppe Ragona, presenta ‘Diavoli di Sabbia’, romanzo ‘girotondo’, vorticoso come una giostra, scritto in modo unico. Sabato 23 luglio, alle 21.30 e sempre nella suggestione del Castello dei Conti, c’è Paolo Crepet (nella foto) e ‘Lezioni di Sogni’, un’analisi vera e a tratti anche impietosa verso educatori spesso esuli dai loro doveri. Poi martedì 26 luglio, si chiude il cerchio del penultimo fine settimana di Scenari Modica legge, con un’appendice di pregio: Stefania Andreoli, alle 21.00, al Castello dei Conti, intervistata da Chiara Scucces, parla del suo libro: ‘Lo faccio per me’