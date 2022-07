Palermo, Forzinetti (DC) nominato assessore della giunta del sindaco Lagalla

Giuliano Forzinetti è uno dei nuovi assessori al Comune di Palermo: la DC entra così all’interno della giunta. Trentunenne, consulente aziendale, già vicepresidente di Sicindustria giovani, è stato nominato questo pomeriggio, dopo essere stato scelto dal sindaco Roberto Lagalla, tra i 15 curricula presentati dalla DC Nuova. “Dopo la proclamazione dei tre giovani consiglieri comunali, la DC parteciperà al governo della nostra amata Palermo con un giovane assessore del nostro partito. Abbiamo offerto al sindaco una lista di 15 democristiani, donne, uomini, tecnici, dirigenti e politici che ci avrebbero rappresentato tutti alla stessa maniera. Lagalla, come richiesto dallo stesso e nella sua piena autonomia, ha deciso di affidare una delega assessoriale a Giuliano Forzinetti – dichiara il vice commissario regionale della DC Nuova, Pippo Enea -. La DC, da oggi,

assume un ruolo primario nell'Amministrazione comunale che dovrà immediatamente affrontare le tante emergenze della città. La Democrazia Cristiana vuole contribuire, per la propria parte, alla rinascita di Palermo, fornendo ai palermitani progetti a medio e a lungo termine e risposte concrete e immediate ai molteplici problemi che assillano Palermo”.

“Come DC, siamo entusiasti di questo risultato che testimonia la volontà espressa fin dall’inizio dal partito di investire sui giovani e sulla competenza – dichiara Giorgio Cipolla, commissario cittadino della DC Nuova -. Giuliano Forzinetti ne è espressione autentica”.