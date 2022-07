Class action per disservizi in crociera accolta dal Tribunale di Genova

Il Tribunale di Genova con un’ordinanza del 5 luglio scorso ha accolto anche la class action promossa da Codici nei confronti di Costa Crociere per la vacanza “Le perle del Caribe”, svoltasi a bordo della nave Pacifica nel dicembre 2017. È la seconda vittoria che ottiene l’associazione dei consumatori, che si era già vista accogliere dallo stesso Tribunale la class action promossa contro Costa per la vacanza “Grecia nel cuore” sulla nave Victoria dell’agosto 2019. Al momento sono oltre 40 le persone assistite dell’associazione, sfortunate protagoniste della vacanza “Le perle del Caribe” con imbarco il 21 dicembre 2017 e sbarco il 28 dicembre 2017 a Guadalupa. “I disagi sono stati innumerevoli – afferma Stefano Gallotta, Responsabile del settore Trasporti e Turismo di Codici – e siamo contenti che il Tribunale li abbia riconosciuti. Parliamo della soppressione, non tempestivamente comunicata, delle tappe di Saint Marteen, La Romana e Isola Catalina, con la sostituzione con giorni di navigazione ed altre tappe, e dell’omissione della tempestiva informazione sulla modifica del pacchetto di viaggio, sul diritto di recesso e la mancata riduzione del prezzo. Si sono poi verificati una serie considerevole di disservizi.