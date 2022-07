Comune di Palermo, Varchi: "Cambio passo su collaborazione con i privati"

Il comune di Palermo vuole imprimere un cambio di passo. Finora il privato, l'imprenditore, veniva considerato, anche in modo pregiudiziale, un portatore di interessi spesso non nel campo di quelli leciti". Lo ha detto il vicesindaco di Palermo, Carolina Varchi, a Balestrate per partecipare ai lavori dell'hackaton organizzato da Lumsa Digital Hub, due giorni di confronto sui temi dell'innovazione e delle start up. "Gli unici privati che devono ricevere attenzione enti locali", ha aggiunto Varchi, "sono queli che operano nel pieno rispetto delle regole e della legalità e il nostro impegno è questo. E' necessario rendere la macchina comunale trasparente ed efficente perchè questo grande movimento di progetti e investimenti utili partiti con il Pnrr diano sinergie importanti anche con i privati".