Presidio a Catania dei lavoratori della Cmc di Ravenna

Dopo Ravenna, anche a Catania si terrà, oggi alle ore 10, un presidio dei lavoratori della C.M.C. di Ravenna in vista dell'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico previsto proprio per oggi, dove si tornerà a parlare della trattativa per salvare la cooperativa ravennate che in Sicilia è impegnata in diverse attività di cantiere. Tale manifestazione è mirata a sostenere la direzione aziendale della C.M.C. per la sua continuità aziendale nell'individuare le soluzioni più consone con altri soggetti del settore che possano subentrare nella attività del proprio core business. A Catania, infatti, la C.M.C. è impegnata per la realizzazione di alcuni tratti della metropolitana, importante e strategica opera infrastrutturale della città. La manifestazione si terrà nella costruenda Stazione Fontana, in Corso Felice Fontana, adiacente alla rotonda.