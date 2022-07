La tassa sui rifiuti a Pachino, la sindaca: possiamo correggerla entro il 31 luglio

"Sulla tassa sui rifiuti è indispensabile fare chiarezza: non ci sono consiglieri che decidono all’improvviso di aumentare di circa 450mila euro il costo del servizio, salvaguardando comunque le famiglie pachinesi.

Mi interessa limitarmi ai fatti, in piena trasparenza: abbiamo trovato un Comune allo sfascio, in dissesto finanziario e che non incassava neppure quanto gli spettava per la raccolta differenziata che, a sue spese, effettuava.

Voglio pubblicamente ribadire la volontà, che avevo manifestato in precedenza, di verificare e se necessario correggere il piano finanziario per i rifiuti predisposto dagli uffici comunali, che in ogni caso elimina madornali manchevolezze relative al passato". Lo ha detto la sindaca 'autonomista' di Pachino, Carmela Petralito.

"Il termine ultimo per modificare il Piano e quindi le tariffe è fissato per il 31 luglio, siamo quindi in tempo per sistemare eventuali problemi.

Chi contesta - aggiunge Petralito - ha di conseguenza il dovere civico e morale, di fronte a tutti i pachinesi, di indicare con onestà dove gli uffici avrebbero sbagliato e come si dovrebbe correggere.

Se non dovesse farlo, ci troveremmo di fronte a critiche parolaie, non solo inutili ma anche dannose, perché ingenerano nei cittadini onesti malintesi e confusione".