Morto a Pachino Corrado Lentinello: scampò a un omicidio nel 2002

Di lui si era occupata la cronaca nera per i suoi affari con la droga. A Pachino gli investigatori dicono che non era un pezzo da '90 e che riuscì a farla franca durante un duplice omicidio perchè si trovava in prigione. E' morto oggi per cause naturali, Corrado Lentinello, 67 anni. Aveva una grave patologia. Il 27 dicembre del 2002 Corrado Lentinello rimase ferito da due colpi di pistola mentre transitava per via Torino. Un proiettile gli fracassò la mascella e rimase ricoverato tra la vita e la morte al 'Cannizzaro' di Catania. Per quel ferimento venne arrestato con l'accusa di tentato omicidio Renato Boager. Accusa che però, ha sempre respinto.