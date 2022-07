Sei province della Sicilia a rischio incendi per l'ondata di caldo eccezionale

Allerta della Protezione civile regionale per il rischio incendi e ondate di calore nella giornata di domani, giovedì 21 luglio, sulla Sicilia. Per gli incendi il bollino rosso riguarda sei province su nove: Palermo, Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina e Trapani. Allerta gialla invece per il rischio ondate di calore: a Palermo la temperatura massima percepita sarà di 34°, mentre a Messina e Catania oscillare fra i 36° e i 37°.