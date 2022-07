Floridia, lacrime e palloncini bianchi ai funerali di Antonio

Sono stati celebrati ieri pomeriggio in chiesa Madre a Floridia, i funerali di Antonio Privitera, il ragazzo di 26 anni, morto in ospedale per una patologia pregressa. Tanti gli amici che hanno voluto dare l'ultimo saluto ad Antonio. Tanta la commozione e la rabbia per una vita spezzata a 26 anni. Al termine del rito funebre la salma è stata portata a spalla dai compagni di sempre, mentre sul cielo di Floridia sono stati fatti volare dei palloncini bianchi.