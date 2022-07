Rosolini, la maggioranza: noi in fuga? Siamo contro lo sperpero di denaro pubblico

“La maggioranza non scappa e non fugge. 'Giovani Rosolinesi' e 'Insieme per Rosolini' sono un tutt'uno ed è contro lo sperpero di denaro pubblico, che i consiglieri dell'opposizione, alcuni dei quali responsabili del dissesto finanziario dell'Ente, continuano a consumare, anziché lavorare nell'interesse della collettività”.

Nessuno spot, nessun filmino da mostrare ai rosolinesi, ma una nota dei 9 consiglieri della maggioranza che sostengono l'amministrazione Spadola. Il presidente dell'aila, Corrado Sortino, si è giustamente astenuto.

“Non avendo argomenti seri da portare in Aula – spiegano i coordinatori di 'Giovani Rosolinesi' e 'Insieme per Rosolini' – l'opposizione prosegue nella sua azione teatrale con ordini del giorni che erano già stati discussi nella seduta precedente. Nelle due precedenti sessioni consiliari, le interrogazioni e le interpellanze sono state trattate. Convocare un Consiglio solo su questa tematica, è come calpestare la dignità dei cittadini, che vedono le loro risorse andare in fumo, in un Ente che non ha un solo centesimo da potere destinare a persone bisognose. E pure Piergiorgio Gerratana, già presidente del Consiglio, che ha protocollato le ultime interrogazioni e le interpellanze, dovrebbe sapere che le stesse vanno inserite ogni due riunioni dell'Aula. Non è scritto nel regolamento, ma è una buona prassi consolidata nel tempo. Così come dovrebbe ricordarsi che nel 2020 non ci fu una sola adunanza dove venivano trattati interrogazioni e interpellanze. La maggioranza sarebbe stata ben disposta a discutere ordini del giorno a beneficio della città e dell'intera popolazione, invece si insiste con il 'vuoto pneumatico”. I cittadini debbono sapere – aggiungono i due Movimenti – che le sedute dei Consigli hanno un costo e se non si tratta di argomenti costruttivi a rimetterci è l'intera comunità. L'Ente paga i gettoni di presenza, i dipendenti che lavorano in straordinario, l'energia elettrica per le pompe di calore e l'illuminazione. Sulle interpellanze e interrogazioni il governo della città risponderà nei modi e nei tempi giusti, senza sottrarsi al confronto.

A Marta Di Grande, autrice di un video che lascia il tempo che trova, la maggioranza le dice. “Dovresti fare meno show e impegnarti insieme al tuo gruppo, ammesso che ci sia ancora, a lavorare per il bene della città, portando un contributo di idee e di innovazioni. Se non lo fai è perchè rappresenti il 'vecchio' della politica di Rosolini. Non ti sei accorta che con il voto del 26 ottobre del 2021 la musica è cambiata. Stop all'assalto della diligenza, perchè questa squadra opera con onestà e trasparenza. Per il bene comune”.