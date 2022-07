Automobilismo, Samuele Cassibba al via della 41^ Coppa Sila del Trofeo Italiano Velocità Montagna

Samuele Cassibba questo fine settimana sarà al via della 41°Coppa Sila del Trofeo Italiano Velocità Montagna su Nova Proto NP 01 Sinergy V8, dotata di gomme Pirelli, per proseguire lo sviluppo della nuova biposto con cui il giovane pilota comisano è al terzo impegno agonistico.

Farà presenza ad una gara calabrese lunga e tecnicamente difficile, dal passato prestigioso allo scopo di perfezionare ancora il feeling con la vettura.

Il comisano Samuele Cassibba (nella foto) dopo il suo secondo test alla Giarre Montesalice Milo, ha sottolineato i concreti progressi: “sono riuscito a migliorarmi tanto, sto cercando di dedicare il massimo impegno e concentrazione per riuscire ad apprendere il più possibile, e poter dare risposte al lavoro del team e agli sforzi della Rgcartronik costantemente presente sul campo.”

Ad attendere l’esperto driver e tester siciliano un percorso selettivo che servirà per dare ulteriori conferme per proseguire lo sviluppo della nuova vettura dal potenziale decisamente elevato, dove il pilota darà tutti i dati ai referenti italiani della casa francese.

Si entra nel vivo venerdì con le operazioni preliminari di verifica e accredito, sabato 23 Luglio i due turni di ricognizione a partire dalle ore 9.00.Domenica 24 il via alla stessa ora della gara in prova unica.