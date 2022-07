Ex sindaco di Avola verso Roma, intanto lo eleggono presidente dell'Aula

Si può parlare di momento magico per Luca Cannata, ex sindaco di Avola, che in quota Fratelli d'Italia, prenota uno scranno a Roma. E' dell'ultimora la notizia che non dovrebbe correre per le Regionali 2022, ma andare a Montecitorio o palazzo Madama. La notizia non viene nè confermata, nè smentita e lui stesso sentito al telefono dice. "Sono uomo di partito e mi rimetto alla volontà di Fratelli d'Italia". Una dichiarazione che non dice nulla, perchè se Cannata corresse per Roma il nodo da sciogliere sarà chi prenderà il suo posto nella lista per l'Ars.

Intanto il potere politico di Cannata cresce anche a livello locale. ieri è stato eletto presidente del consiglio comunale, vice Salvo Coletta. La sindaca donna, Rossana Cannata, ha presentato l'esecutivo ed ha giurato davanti all'assemblea di rappresentanza popolare.