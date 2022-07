E' stato ritrovato poco dopo le sette, dai vigili del fuoco di Matera, in buone condizioni di salute, Giuseppe Virgallito, il 67enne scomparso dal pomeriggio di ieri. E' stato ritrovato in localita' Serra Cortina a Colobraro, nei pressi del cimitero in stato confusionale, mentre vagava sul bordo di un costone.