Nell’ambito dei quotidiani controlli a coloro che a Siracusa sono sottoposti a misure limitative della libertà personale, agenti delle Volanti hanno denunciato un uomo di 40 anni per evasione.

Inoltre, durante un servizio di controllo su strada in via Santi Amato, gli agenti hanno denunciato per porto di oggetti atti ad offendere un giovane, di 21 anni, trovato in possesso di una mazza da baseball.