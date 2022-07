Riaperto il mercato quindicinale a Rosolini con servizi innovativi

E' stato riaperto dopo quasi tre mesi, il mercato quindicinale a Rosolini con servizi innovativi voluti dal sindaco, Giovanni Spadola. Tutto è filato liscio grazie alla collaborazione degli ambulanti con l'Ente comunale. Niente sporcizia, raccolta differenziata che abbatte i costi da parte del Comune che non dovrà ricorrere alla discarica e servizi collaterali che prima di questa mattina non s'erano mai visti, come la presenza di due bagni chimici ed il pronto intervento della Misericordia con un presidio sanitario in viale Aldo Moro.

"E' stata lodevole la collaborazione degli operatori economici - dice il sindaco Giovanni Spadola - che sono tornati con le loro bancarelle e la loro mercanzia a Rosolini. Sono soddisfatto perchè dopo l'ultima riunione hanno fatto tesoro di ciò che gli era stato detto. Così hanno lasciato l'area mercatale in ottimo stato e si sono impegnati a differenziare i rifiuti. Questa operazione farà risparmiare l'Ente che non sarà costretta a ricorrere alla discarica per la spazzatura. Questa è la dimostrazione che nei loro confronti non c'è mai stato alcun ostracismo, anzi siamo sempre disponibili a prendere suggerimenti per rendere un servizio di maggiore qualità ai cittadini".