Mafia, il prefetto di Siracusa interdice due aziende di Francofonte

Il Prefetto di Siracusa ha adottato due interdittive antimafia nei confronti di altrettanti soggetti titolari di ditte con sede in Francofonte, uno dei quali è indagato nell’operazione “Agorà”, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Catania ed eseguita il 16 giugno 2022 dai Carabinieri del ROS di Catania e del Comando provinciale di Siracusa.

L’altro soggetto - non indagato - risulta tuttavia legato, da rapporti parentali e stabili cointeressenze economiche, al primo che é ritenuto essere responsabile di associazione mafiosa e ad altri gravi reati, oltre che di avere assunto il ruolo di referente per il clan Nardo nel territorio di Francofonte, nonostante già in passato fosse stato interessato da analoghi procedimenti penali conclusisi con sentenze di condanna.

I provvedimenti adottati ai sensi del Codice antimafia, fermo restando il diritto alla difesa dinanzi al giudice amministrativo, comportano la decadenza da licenze e autorizzazioni e l’impossibilità di conseguire commesse e/o contributi pubblici.

È l’ulteriore conferma – sottolinea il Prefetto Giusi Scaduto – della massima costante attenzione che la “squadra dello Stato” di questa provincia riserva alla salvaguardia dell’economia legale, anche sotto il profilo della prevenzione.