Covid, nel Ragusano altri 4 morti: i contagi continuano a calare

Continuano a diminuire nel Ragusano contagi Covid e ricoveri in ospedale ma aumentano i decessi. Sono quattro i morti registrati nelle ultime 24 ore: una donna e un uomo di Ragusa; un 65enne di Vittoria e una 80enne di Modica. I morti salgono, quindi, a 591. I positivi al Covid, nel report Asp del 22 luglio, sono 5.440 contro i 5.818 del giorno precedente. I ricoverati in ospedale sono 51, undici in meno di giovedì. Questo il dettaglio dei contagi nei comuni iblei: Acate 126, Chiaramonte Gulfi 128, Comiso 533, Giarratana 25, Ispica 289, Modica 1.074, Monterosso 49, Pozzallo 388, Ragusa 1.225, Santa Croce Camerina 150, Scicli 361. Vittoria 1.027.