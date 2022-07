Ergastolo alla mamma di Rosolini e al compagno per l'omicidio di Evan

La Corte d'Assise di Siracusa ha inflitto due condanne all'ergastolo per la mamma di Rosolini ed il suo compagno, accuSati di avere provocato la morte di Evan, il bimbo di 21 mesi, deceduto all'ospedale di Modica per le percosse ricevute. Carcere a vita per Letizia Spatola , 25 anni, Salvatore Blanco di 34, originario di Noto, ma che abitava a Rosolini. La coppia era Acussata dell'omicidio di Evan Lo Piccolo, morto il 17 agosto del 2020 all'ospedale 'Maggiore' di Modica. Il procuratore capo Sabrina Gambino ed il sostituto Enea Parodi avevano chiesto l'ergastolo nella lunga requisitoria. SEGUE