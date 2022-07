Calcio, continua la campagna acquisti del Modica: arriva in rossoblù l'esperto portiere Salvatore Di Carlo

Continua senza sosta il percorso di costruzione della rosa del Modica Calcio. I dirigenti della società guidata da Danilo Radenza, Mattia Pitino e Salvo Di Raimondo hanno messo a segno l’ennesimo colpo della campagna acquisti, siglando il contratto che porta in rossoblù l’esperto portiere Salvatore Di Carlo. Classe 1989, alto 1,85 metri, nato a Termini Imerese, Di Carlo ha all’attivo diverse esperienze da estremo difensore di società siciliane di serie D ed Eccellenza, tra cui Akragas, Licata e Marina Di Ragusa, di cui fu uno dei protagonisti della promozione in Serie D e per diverso tempo anche capitano.

Da giovanissimo ha difeso i pali, per alcune stagioni, delle formazioni giovanili dell’Udinese, prima di tornare in Sicilia ed iniziare la carriera che lo ha visto indossare anche le maglie del Mazara, della Sancataldese e del Vittoria. La presenza di Salvatore Di Carlo in maglia rossoblù porterà anche i riflettori dell’attenzione mediatica ad orientarsi sulle vicende del Modica Calcio. Infatti, dopo la sua partecipazione alle trasmissioni televisive “Uomini & Donne” e “Temptation Island”, Salvatore Di Carlo può vantare una elevata notorietà attestata anche dal seguito registrato dai suoi profili social.

La campagna acquisti del Modica Calcio prosegue per consentire a mister Giancarlo Betta di poter iniziare la fase di preparazione alla nuova stagione del campionato di Eccellenza, con la rosa quanto più completa possibile.