Presidenziali progressisti: ecco dove si vota nel Ragusano

In occasione delle Primarie per la scelta del candidato alla Presidenza della Regione Sicilia del campo progressista che si terranno sabato 23 luglio dalle ore 8 alle ore 22, per quanti hanno scelto di votare in presenza, nei comuni di Ragusa, Vittoria e Modica sono state predisposte apposite postazioni voto (gazebo) nei seguenti punti:

- Ragusa: Piazza San Giovanni

- Vittoria: Piazza Cavour (Scoglitti)

- Modica: Largo Innocenzo Pluchino (piazza Corrado Rizzone angolo Viale Medaglie d'Oro)

Potranno votare esclusivamente i cittadini che si sono registrati su piattaforma SkyVote entro la data del 21 luglio 2022.